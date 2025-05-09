Чому у Німеччині можуть заборонити проросійську "АдН" і яких наслідків бояться

Наприкінці минулого тижня політичну сцену Німеччини добряче струсило.

Федеральне відомство із захисту конституції, внутрішня спецслужба, класифікувало ультраправу та проросійську партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") як правоекстремістську.

Це рішення серйозно активізувало дебати щодо можливої заборони партії.

Докладно про рішення і його можливі наслідки читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію. Далі – стислий її виклад.

2 травня Федеральне відомство із захисту конституції оголосило партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") підтверджено правоекстремістською.

У підсумковому звіті на понад 1100 сторінок йдеться про те, що "етнічне розуміння народу", яке переважає в партії, "несумісне з ліберально-демократичним ладом", а "АдН" не вважає німців з міграційним минулим з мусульманських країн рівноправними членами німецького народу.

Крім того, політики партії постійно агітують проти біженців та мігрантів, а заяви та позиції партії та провідних представників "АдН" "порушують принцип людської гідності".

Звичайно, що "АдН" не могла проковтнути такий вирок на свою адресу і відразу ж оскаржила його у суді. І досягла проміжного успіху – наразі це рішення є тимчасово відкликаним.

Примітно, що про рішення оголосили 2 травня – за чотири дні до завершення роботи попереднього уряду Олафа Шольца.

За повідомленнями німецької преси, Відомство із захисту конституції хотіло оголосити свій вердикт ще наприкінці минулого року. Однак розпад керівної коаліції і дострокові вибори до Бундестагу зірвали ці плани.

Оголошення "АдН" підтверджено правоекстремістською оживило дискусії про заборону цієї партії – дискусії, які, втім, не є чимось новим для Німеччини. Активні обговорення на цю тему відбувалися вже декілька разів, і завжди завершувались безрезультатно.

Після рішення Відомства із захисту конституції, прихильники заборони "АдН" сподіваються, що їхні ряди поповняться однодумцями. Деякі депутати вимагають негайно ініціювати заборону партії, інші виступають за вивчення цього питання.

Наприклад, новий канцлер Фрідріх Мерц відреагував вкрай стримано.

Та і заборонити "АдН" буде не так просто. Опоненти заборони "Альтернативи для Німеччини" вказують, що є чимало недоліків і навіть загроз від ініціювання заборони. Найвагоміше – це те, що це рішення викликало б обурення у мільйонів німецьких виборців.

Не кажучи вже про можливе погіршення відносин зі Сполученими Штатами.

"АдН" у сьогоднішній Німеччині – давно не якась маргінальна партія радикальних опозиціонерів.

Вона посіла друге місце на дострокових виборах у лютому, відтоді лише набувала популярності і в недавніх опитуваннях вийшла на перше місце, обійшовши консервативний союз ХДС/ХСС тепер уже канцлера Фрідріха Мерца.

Кожен четвертий виборець, а отже, мільйони людей, підтримує цю політичну силу.

Потенційно процес заборони може зайняти роки, а якщо суд не підтримає заборону, "АдН" вийде з цієї історії великою переможницею.

А якщо партію все ж заборонять, ніщо не заважає її нинішнім членам створити нову, засновану на тих самих ідеях, що й "АдН". А на додачу – з іміджем сили, яку не здатна "вбити система".

Утім, навіть без заборони багато політиків та експертів у Німеччині погоджуються, що "АдН" не можна вважати нормальною партією. Тому розмови про її нормалізацію, схоже, пригальмуються.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.