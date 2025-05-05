Німецькі ультраправі подали до суду на відомство, що визнало їх екстремістами

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" подала позов проти Федерального офісу захисту конституції (BfV), який оголосив її правоекстремістською.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Позов було надіслано до відповідального адміністративного суду в Кельні, підтвердив Даніель Тапп, речник лідерки партії Аліси Вайдель. Штаб-квартира BfV розташована в Кельні.

Федеральний офіс захисту конституції оголосило, що відтепер буде класифікувати партію як правоекстремістську. "АдН" надіслала відомству попереджувального листа до 8:00 сьогоднішнього дня, вимагаючи відкликати цю заяву та підписати декларацію про припинення дій.

В іншому випадку партія подасть раніше підготовлений позов із терміновим клопотанням. За інформацією "АдН", офіс не відповів.

Цим позовом партія тепер прагне юридично заборонити органу класифікувати, контролювати, досліджувати та/або управляти "АдН" як підтвердженим праворадикальним рухом.

У попереджувальному листі партія заявила, що вважає як цю класифікацію, так і оприлюднення цього факту незаконними.

Німецька внутрішня розвідка класифікувала "АдН" як "підтверджену праворадикальну організацію через екстремістський характер всієї партії, яка нехтує людською гідністю". Раніше вона розглядала партію як підозрювану.

Навіть у цьому контексті вже дозволено використання розвідувальних засобів, таких як так звані інформатори або стеження, а також зображення та аудіозаписи. Якщо об'єкт спостереження класифікується як підтверджений екстреміст, поріг для використання таких засобів знижується.

BfV протягом багатьох місяців працювало над доповіддю про "АдН". За інформацією Spiegel, минулого тижня відомство завершило переоцінку партії, очолюваної Алісою Вайдель і Тіно Хрупаллою, і передало її до Федерального міністерства внутрішніх справ. Доповідь налічує понад 1100 сторінок і містить численні докази, що підтверджують антиконституційний характер партії.

Варто зазначити, що у поки ще чинному німецькому уряді з обережністю ставляться до можливості заборони партії "Альтернатива для Німеччини".

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.