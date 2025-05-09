Почему в Германии могут запретить пророссийскую "АдГ" и каких последствий боятся

В конце прошлой недели политическую сцену Германии сильно встряхнуло.

Федеральное ведомство по защите конституции, внутренняя спецслужба, классифицировало ультраправую и пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") как правоэкстремистскую.

Это решение серьезно активизировало дебаты о возможном запрете партии.

Подробно о решении и его возможных последствиях читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию. Далее – краткое ее изложение.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции объявило партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") подтвержденно правоэкстремистской.

В итоговом отчете на более 1100 страниц говорится о том, что "этническое понимание народа", которое преобладает в партии, "несовместимо с либерально-демократическим строем", а "АдГ" не считает немцев с миграционным прошлым из мусульманских стран равноправными членами немецкого народа.

Кроме того, политики партии постоянно агитируют против беженцев и мигрантов, а заявления и позиции партии и ведущих представителей "АдГ" "нарушают принцип человеческого достоинства".

Конечно, "АдГ" не могла проглотить такой приговор в свой адрес и сразу же обжаловала его в суде. И достигла промежуточного успеха – сейчас это решение временно отозвано.

Примечательно, что о решении объявили 2 мая – за четыре дня до завершения работы предыдущего правительства Олафа Шольца.

По сообщениям немецкой прессы, Ведомство по защите конституции хотело объявить свой вердикт еще в конце прошлого года. Однако распад правящей коалиции и досрочные выборы в Бундестаг сорвали эти планы.

Объявление "АдГ" подтвержденно правоэкстремистской оживило дискуссии о запрете этой партии – дискуссии, которые, впрочем, не являются чем-то новым для Германии. Активные обсуждения на эту тему происходили уже несколько раз, и всегда завершались безрезультатно.

После решения Ведомства по защите конституции, сторонники запрета "АдГ" надеются, что их ряды пополнятся единомышленниками. Некоторые депутаты требуют немедленно инициировать запрет партии, другие выступают за изучение этого вопроса.

Например, новый канцлер Фридрих Мерц отреагировал крайне сдержанно.

Да и запретить "АдГ" будет не так просто. Оппоненты запрета "Альтернативы для Германии" указывают, что есть немало недостатков и даже угроз от инициирования запрета. Самое весомое – это то, что это решение вызвало бы возмущение у миллионов немецких избирателей.

Не говоря уже о возможном ухудшении отношений с Соединенными Штатами.

"АдГ" в сегодняшней Германии – давно не какая-то маргинальная партия радикальных оппозиционеров.

Она заняла второе место на досрочных выборах в феврале, с тех пор только набирала популярность и в недавних опросах вышла на первое место, обойдя консервативный союз ХДС/ХСС теперь уже канцлера Фридриха Мерца.

Каждый четвертый избиратель, а значит, миллионы людей, поддерживает эту политическую силу.

Потенциально процесс запрета может занять годы, а если суд не поддержит запрет, "АдГ" выйдет из этой истории большой победительницей.

А если партию все же запретят, ничто не мешает ее нынешним членам создать новую, основанную на тех же идеях, что и "АдГ". А в придачу – с имиджем силы, которую не способна "убить система".

Впрочем, даже без запрета многие политики и эксперты в Германии соглашаются, что "АдГ" нельзя считать нормальной партией. Поэтому разговоры о ее нормализации, похоже, притормозятся.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.