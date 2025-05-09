Європейські дипломати у Львові виступили зі спільною заявою про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Міністри закордонних справ держав Європи, що зібрались 9 травня у Львові, у спільній заяві привітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України в рамках Ради Європи.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Міністри підтвердили критичну важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України.

Вони підкреслили, що після створення Спеціальний трибунал, відповідно до свого статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини.

Міністри підтвердили незмінну відданість процесу створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

Вони закликали інші держави та міжнародні організації активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу.

Міністри повідомили, що з нетерпінням чекають на засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи.

Як розповідала "Європейська правда", є розрахунок, що трибунал зможе почати роботу наступного року.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії у 2026 році.

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