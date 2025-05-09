Европейские дипломаты во Львове выступили с совместным заявлением о Спецтрибунале по агрессии РФ

Министры иностранных дел государств Европы, собравшиеся 9 мая во Львове, в совместном заявлении приветствовали завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины в рамках Совета Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Министры подтвердили критическую важность Специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины.

Они подчеркнули, что после создания Специальный трибунал, в соответствии со своим уставом, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении к международному праву и правам человека.

Министры подтвердили неизменную приверженность процессу создания Специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержке его эффективного функционирования.

Они призвали другие государства и международные организации активно содействовать деятельности Специального трибунала.

Министры сообщили, что с нетерпением ждут заседания Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая 2025 года, которое станет следующим шагом на пути к формализации создания Специального трибунала в рамках Совета Европы.

Как рассказывала "Европейская правда", есть расчет, что трибунал сможет начать работу в следующем году.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется на решение трибунала по агрессии в 2026 году.

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