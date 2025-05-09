Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ судитиме не лише росіян

Підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Повідомляється, що серед обвинувачених точно буде також самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко.

"Білорусь надала для російської агресії свою територію, інфраструктуру, військові бази тощо, і доведення вини Лукашенка, який особисто давав на це дозвіл і підтримував агресію, не видається проблемним", – йдеться у статті.

Київ також має намір довести вину північнокорейського лідера Кім Чен Ина, хоча тут є складнощі.

Постачання з КНДР зброї, снарядів та ракет є надзвичайно важливим для боєздатності агресора – але це не підпадає під визначення злочину агресії як такого. Організоване долучення військових КНДР до війни проти України стало принциповою зміною, однак, як пояснюється у статті, наразі північнокорейські підрозділи не брали участі у бойових діях на українській території, лише на Курщині.

Українські юристи планують довести, що участь корейців у війні на Курщині також є частиною агресії проти України, оскільки курська операція є частиною загальної операції з самозахисту нашої держави.

У контексті Ірану ситуація є складнішою. Військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на початку особисто координували і запускали дронові атаки по Україні, доки росіяни не навчилися робити це самі.

Але оскільки трибунал має судити не пересічних командирів, а лідерів держави, то треба побудувати доказову базу щодо конкретних керівників Ірану. "А це є проблемою", – зазначається у статті.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.

Андрій Сибіга і Кая Каллас також розповіли деталі трибуналу для Путіна і Лаврова.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".