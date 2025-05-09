Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ будет судить не только россиян

Подсудимыми в рамках трибунала за преступление агрессии России против Украины будут не только руководители РФ.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Сообщается, что среди обвиняемых точно будет также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Беларусь предоставила для российской агрессии свою территорию, инфраструктуру, военные базы и т.д., и доказательство вины Лукашенко, который лично давал на это разрешение и поддерживал агрессию, не представляется проблемным", – говорится в статье.

Киев также намерен доказать вину северокорейского лидера Ким Чен Ына, хотя здесь есть сложности.

Поставки из КНДР оружия, снарядов и ракет чрезвычайно важны для боеспособности агрессора – но это не подпадает под определение преступления агрессии как такового. Организованное привлечение военных КНДР к войне против Украины стало принципиальным изменением, однако, как объясняется в статье, пока северокорейские подразделения не участвовали в боевых действиях на украинской территории, только на Курщине.

Украинские юристы планируют доказать, что участие корейцев в войне на Курщине также является частью агрессии против Украины, поскольку курская операция – часть общей операции по самозащите нашего государства.

В контексте Ирана ситуация сложнее. Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в начале лично координировали и запускали дроновые атаки по Украине, пока россияне не научились делать это сами.

Но поскольку трибунал должен судить не рядовых командиров, а лидеров государства, то надо построить доказательную базу в отношении конкретных руководителей Ирана. "А это проблема", – отмечается в статье.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется на первые решения трибунала уже в 2026 году.

Андрей Сибига и Кая Каллас также рассказали детали трибунала для Путина и Лаврова.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".