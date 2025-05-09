Прем'єр Шмигаль вважає, що Україна відкриє усі кластери в переговорах з ЄС у 2025 році

Уряд України і надалі зберігає плани про швидке відкриття усіх переговорних кластерів з Євросоюзом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив журналістам у Львові після зустрічі з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, повідомляє кореспондент ЄвроПравди.

Шмигаль запевнив, що він розуміє: наразі рух України до ЄС вже є швидким, але це не є виправданням для його уповільнення.

"Останні роки ми рухалися євроінтеграційним треком максимально швидко... Наразі ми виконали всі передумови для відкриття Кластера 1 "Основи". Розраховуємо на початок переговорів за цим кластером", – заявив він.

Попри наявність проблем через угорське блокування Шмигаль наголосив, що поставлена мета відкриття усіх переговорних глав у 2025 році – лишається незмінною.

"Амбітна мета на цей рік – відкрити переговори за всіма шістьма основним кластерам. Наша мета – якісно і швидко зробити усю підготовчу роботу, щоб стати частиною Євросоюзу одразу після завершення війни", – заявив він, додавши, що обговорював це з Каєю Каллас.

Усі ці питання "ми сьогодні обговорили з високою представницею Європейського Союзу пані Каєю Каллас, і я вкотре переконався в незмінній та дієвій підтримці України з боку Європи", зазначив Шмигаль.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Каллас у Львові визнала, що Євросоюз готує план Б через вето Угорщини.

Тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан бідкається, що президент України Володимир Зеленський хоче зміни уряду Угорщини.

Детально про наміри Угорщини читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.