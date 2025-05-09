Премьер Шмыгаль считает, что Украина откроет все кластеры в переговорах с ЕС в 2025 году

Правительство Украины и в дальнейшем сохраняет планы о скором открытии всех переговорных кластеров с Евросоюзом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил журналистам во Львове после встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, сообщает корреспондент ЕвроПравды.

Шмыгаль заверил, что он понимает: сейчас движение Украины в ЕС уже является быстрым, но это не является оправданием для его замедления.

"Последние годы мы двигались по евроинтеграционному треку максимально быстро... Сейчас мы выполнили все предпосылки для открытия Кластера 1 "Основы". Рассчитываем на начало переговоров по этому кластеру", – заявил он.

Несмотря на наличие проблем из-за венгерского блокирования Шмыгаль отметил, что поставленная цель открытия всех переговорных глав в 2025 году – остается неизменной.

"Амбициозная цель на этот год – открыть переговоры по всем шести основным кластерам. Наша цель – качественно и быстро сделать всю подготовительную работу, чтобы стать частью Евросоюза сразу после завершения войны", – заявил он, добавив, что обсуждал это с Кайей Каллас.

Все эти вопросы мы сегодня обсудили с Высоким представителем Европейского Союза госпожой Кайей Каллас. И я в очередной раз убедился в неизменной и действенной поддержке Украины со стороны Европы.

Как сообщала ЕвроПравда, Каллас во Львове признала, что Евросоюз готовит план Б из-за вето Венгрии.

Между тем венгерский премьер Виктор Орбан жалуется, что президент Украины Владимир Зеленский хочет смены правительства Венгрии.

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.