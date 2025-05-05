Орбан бідкається, що Зеленський хоче "дружнього до України уряду" в Угорщині

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час засідання парламенту в понеділок заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.

Слова Орбана наводить речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Угорщини сказав під час дискусії в парламенті, що Україна досягла угоди з Брюсселем про "прискорення її вступу до ЄС" і тепер очікує, що Угорщина схвалить її.

"Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України. Ті, хто є агентами Брюсселя, також є друзями Зеленського", – вважає Орбан.

Він додав, що ці очікування не будуть справджені.

"Ніколи не буде ситуації, коли Київ або Брюссель диктуватимуть угорцям, як вони мають реалізовувати своє законне право на суверенітет", – заявив він, укотре повторивши, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

Принагідно Орбан закликав угорців висловити свою думку щодо вступу України під час голосування на "національних консультаціях".

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці мають право висловитися з питання прискореного вступу України до ЄС".

Минулими вихідними Зеленський і прем'єр Угорщини Віктор Орбан обмінялися взаємно критичними заявами на цю тему.