Зеленський анонсував зустрічі учасників "коаліції рішучих" 10 травня

Президент Володимир Зеленський заявив, що 10 травня відбудуться "зустрічі" у межах так званої коаліції рішучих, яка обʼєднує охочі до підтримки іноземного військового контингенту в Україні держави.

Про це Зеленський сказав під час звернення до лідерів держав – учасниць Обʼєднаного експедиційного корпусу (JEF) 9 травня, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави у зверненні згадав про підготовку до зустрічі з лідерами "коаліції рішучих".

"Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки", – додав він.

Після цього Зеленський сказав, що "завтра" відбудуться певні зустрічі, не уточнивши, де саме і в якому форматі.

Водночас зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".

Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Раніше газета The Times з посиланням на обговорення в "коаліції рішучих" написала, що Європа буде змушена докласти значних зусиль, щоб надіслати до України 25 тисяч військовослужбовців для формування сил стримування, оскільки її армії не мають достатньої чисельності та фінансування.