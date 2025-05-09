Зеленский анонсировал встречу участников "коалиции решительных" 10 мая

Президент Владимир Зеленский заявил, что 10 мая состоятся "встречи" в рамках так называемой коалиции решительных, которая объединяет государства, желающие поддержать иностранный военный контингент в Украине.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к лидерам государств – участниц Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) 9 мая, сообщает "Европейская правда".

Глава государства в обращении упомянул о подготовке к встрече с лидерами "коалиции решительных".

"Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением. Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности", – добавил он.

После этого Зеленский сказал, что "завтра" состоятся определенные встречи, не уточнив, где именно и в каком формате.

В то же время отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".

Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".

Ранее газета The Times со ссылкой на обсуждение в "коалиции решительных" написала, что Европа будет вынуждена приложить значительные усилия, чтобы отправить в Украину 25 тысяч военнослужащих для формирования сил сдерживания, поскольку ее армии не имеют достаточной численности и финансирования.