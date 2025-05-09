Премʼєрка Данії звернулась до Путіна: припини війну, це не так і важко

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен укотре закликала господаря Кремля Владіміра Путіна припинити повномасштабне вторгнення в Україну і не загрожувати безпеці Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в коментарі DR.

На питання, чи має Фредеріксен послання до Путіна 9 травня, коли він влаштував у Москві святкування так званого дня перемоги, вона закликала його "припинити війну".

"І не нападай на Європу. Не намагайся знищити наші демократії за допомогою дезінформації та роботів. Не руйнуй нашу критичну інфраструктуру. Не здійснюй диверсій під водою. Не дестабілізуй і не руйнуй світове співтовариство і не вбивай європейців", – перелічила глава уряду Данії.

"Насправді це не так і важко. Решта з нас цього не робить", – зауважила вона.

Фредеріксен також скептично оцінила можливість досягнення "перемирʼя" у війні Росії проти України, наголосивши, що Москва не продемонструвала прагнення до миру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

А віцепрезидент Джей Ді Венс казав, що ще "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною та сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне з одним.