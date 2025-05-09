Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир’я і згадав про санкції

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що закликає до "в ідеалі 30-денного безумовного перемир’я" – на пропозицію якого вже погоджувалась Україна, але не погодились у Кремлі, та пригрозив Росії санкціями.

"Сподіваюся, якесь прийнятне перемир’я буде дотримуватися і обидві сторони вважатимуться відповідальними за повагу до недоторканності цих прямих переговорів. Якщо перемир’я не будуть поважати, США і партнери застосують нові санкції", – заявив президент США, не акцентуючи, що адресує це саме Москві.

Він додав, що і далі прагнутиме забезпечити мир між РФ та Україною у співпраці з Європою та підкреслив, що це має бути сталий мир.

"Це перемир’я має стати підґрунтям для мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я готовий миттєво долучитися, якщо мої послуги будуть потрібні", – додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, перед цим Трамп сказав, що пропозиція "триденного перемир’я" від Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.

Віцепрезидент Джей Ді Венс сказав, що ще "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною та сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне з одним.