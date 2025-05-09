Премьер Дании обратилась к Путину: прекрати войну, это не так уж и сложно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в очередной раз призвала хозяина Кремля Владимира Путина прекратить полномасштабное вторжение в Украину и не угрожать безопасности Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии DR.

На вопрос, есть ли у Фредериксен послание к Путину 9 мая, когда он устроил в Москве празднование так называемого дня победы, она призвала его "прекратить войну".

"И не нападай на Европу. Не пытайся уничтожить наши демократии с помощью дезинформации и роботов. Не разрушай нашу критическую инфраструктуру. Не совершай диверсии под водой. Не дестабилизируй и не разрушай мировое сообщество и не убивай европейцев", – перечислила глава правительства Дании.

"На самом деле это не так уж и сложно. Остальные из нас этого не делают", – отметила она.

Фредериксен также скептически оценила возможность достижения "перемирия" в войне России против Украины, отметив, что Москва не продемонстрировала стремления к миру.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Украины 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

А вице-президент Джей Ди Венс сказал, что еще "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.