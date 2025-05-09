Макрон підтвердив зустріч лідерів "коаліції рішучих" 10 травня

Французький президент Емманюель Макрон підтвердив, що 10 травня в Києві відбудеться саміт так званої "коаліції рішучих" у гібридному форматі.

Про це він сказав на пресконференції у французькому місті Нансі разом з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня, повідомляє "Європейська правда".

Макрон підтвердив, що зустріч лідерів країн "коаліції рішучих" справді відбудеться в суботу в Києві, але частина лідерів буде присутня онлайн, зазначає The Guardian.

Президент Франції відмовився говорити, в якому саме форматі візьме участь у зустрічі.

"Я поїду туди (в Україну. – Ред.) у відповідний час. З цілої низки цілком зрозумілих причин про це рідко говорять заздалегідь", – цитує Макрона телеканал BFMTV.

Раніше у пʼятницю Володимир Зеленський оголосив про "зустрічі" учасників "коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.

Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".

Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".