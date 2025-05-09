Макрон подтвердил встречу лидеров "коалиции решительных" 10 мая
Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил, что 10 мая в Киеве состоится саммит так называемой "коалиции решительных" в гибридном формате.
Об этом он сказал на пресс-конференции во французском городе Нанси вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском 9 мая, сообщает "Европейская правда".
Макрон подтвердил, что встреча лидеров стран "коалиции решительных" действительно состоится в субботу в Киеве, но часть лидеров будет присутствовать онлайн, отмечает The Guardian.
Президент Франции отказался говорить, в каком именно формате примет участие во встрече.
"Я поеду туда (в Украину. – Ред.) в соответствующее время. По целому ряду вполне понятных причин об этом редко говорят заранее", – цитирует Макрона телеканал BFMTV.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников „коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком именно формате идет речь.
Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".
Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".