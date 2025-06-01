"Сигнал для Москви": Британія інвестує ще $2 млрд в оборонне виробництво

Велика Британія планує збільшити інвестиції у власне оборонне виробництво на ще 1,5 мільярда фунтів стерлінгів (2,02 мільярда доларів), що міністр оборони Джон Гілі назвав "сигналом для Москви".

Про це він сказав в інтервʼю ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з анонсованими планами, британський уряд планує виділити 1,5 мільярда фунтів стерлінгів на будівництво щонайменше шести нових оборонних заводів і створення 1800 робочих місць по всій Британії.

Ідеться про власне виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також закупівлю далекобійних систем ураження, зокрема дронів та ракет.

У Міністерстві оборони Британії уточнили, завдяки додатковому фінансуванню витрати країни на виробництво снарядів у наступні чотири роки досягнуть 6 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Це також сигнал Москві. Ідеться про Британію, яка підтримує зміцнення наших збройних сил, але й зміцнює нашу промислову базу, і це частина нашої готовності до боротьби, якщо це буде потрібно, але й сили, яка дозволить запобігти таким боям у майбутньому", – прокоментував Джон Гілі.

Деталі анонсованих додаткових витрат, як очікується, будуть викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії, що опублікують у понеділок.

130-сторінковий документ попереджатиме про "безпосередню і нагальну" небезпеку, яку становить Росія, і, як очікується, намагатиметься значною мірою спиратися на уроки, отримані з війни в Україні.

Але він також зосередиться на Китаї, який буде описаний не як ворог, а як "витончений і наполегливий виклик", який іноді готовий співпрацювати з Москвою, і двох менших "регіональних дезорганізаторах" – Ірані і Північній Кореї.