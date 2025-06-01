"Сигнал для Москвы": Британия инвестирует еще $2 млрд в оборонное производство

Великобритания планирует увеличить инвестиции в собственное оборонное производство еще на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (2,02 миллиарда долларов), что министр обороны Джон Хили назвал "сигналом для Москвы".

Об этом он сказал в интервью ВВС, сообщает "Европейская правда".

Согласно анонсированным планам, британское правительство планирует выделить 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на строительство как минимум шести новых оборонных заводов и создание 1800 рабочих мест по всей Великобритании.

Речь идет о собственном производстве боеприпасов и взрывчатых веществ, а также закупке дальнобойных систем поражения, в частности дронов и ракет.

В Министерстве обороны Великобритании уточнили, что благодаря дополнительному финансированию расходы страны на производство снарядов в следующие четыре года достигнут 6 миллиардов фунтов стерлингов.

"Это также сигнал Москве. Речь идет о Великобритании, которая поддерживает укрепление наших вооруженных сил, но и укрепляет нашу промышленную базу, и это часть нашей готовности к борьбе, если это будет необходимо, но и силы, которая позволит предотвратить такие бои в будущем", – прокомментировал Джон Хили.

Детали анонсированных дополнительных расходов, как ожидается, будут изложены в стратегическом обзоре обороны Великобритании, который будет опубликован в понедельник.

130-страничный документ будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, которую представляет Россия, и, как ожидается, будет в значительной степени опираться на уроки, извлеченные из войны в Украине.

Но он также сосредоточится на Китае, который будет описан не как враг, а как "изощренный и настойчивый вызов", который иногда готов сотрудничать с Москвой, и двух меньших "региональных дезорганизаторах" – Иране и Северной Корее.