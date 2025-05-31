ЗМІ: стратегічний огляд Британії вкаже на "безпосередню і нагальну" небезпеку РФ

Британія стоїть перед "новою епохою загроз", коли дрони, штучний інтелект та інші технології змінюють характер війни більш фундаментально, ніж будь-коли в історії.

Про це йтиметься у стратегічному оборонному огляді британського уряду, який, як очікується, представлять в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

130-сторінковий документ, написаний трьома радниками прем'єр-міністра Кіра Стармера, попереджатиме про "безпосередню і нагальну" небезпеку, яку становить Росія, і, як очікується, намагатиметься значною мірою спиратися на уроки, отримані з війни в Україні.

Але він також зосередиться на Китаї, який буде описаний не як ворог, а як "витончений і наполегливий виклик", який іноді готовий співпрацювати з Москвою, і двох менших "регіональних дезорганізаторах" – Ірані і Північній Кореї.

У огляді змальовано картину найбільш підвищеної військової та безпекової загрози з часів закінчення холодної війни, хоча не йдеться про те, що інтенсивність кібернетичної та диверсійної діяльності Москви означає, що Велика Британія вже дрейфує у бік війни з Росією.

Очікується, що аналіз, підготовлений групою експертів на чолі з колишнім генеральним секретарем НАТО Джорджем Робертсоном, не міститиме нових зобов'язань щодо оборонних витрат. Натомість він підтвердить зобов'язання, взяте Стармером у лютому, збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% у наступному скликанні парламенту.

Але огляд, швидше за все, буде використано для виправдання значного збільшення середньострокових оборонних витрат, які, як очікується, будуть узгоджені на саміті НАТО пізніше в червні і можуть скласти понад 50 млрд фунтів стерлінгів в реальному вираженні.

Очікується, що під час огляду також буде порушене питання чисельності британської армії на тлі повідомлень про те, що Міністерство оборони і Казначейство ведуть суперечки про те, чи варто включати зобов'язання щодо збільшення чисельності запланованих 73 000 військовослужбовців.

Дані, опубліковані цього тижня, показують, що чисельність армії впала до найнижчого рівня з часів Наполеона і навіть раніше: на 1 квітня кількість солдатів, які проходять постійну військову підготовку, становила 70 860 осіб, що на 2,3% менше, ніж у попередньому році.

Зобов'язання збільшити чисельність армії на 5 000 осіб, якщо вдасться провести набір, коштуватиме близько 2,5 млрд фунтів стерлінгів на рік у вигляді додаткової зарплати, житла, обмундирування та інших ресурсів. Але в разі успіху це допоможе збройним силам виконати зобов'язання, які, ймовірно, зростатимуть у найближчі роки.

Як повідомлялося, британські військові витратять понад 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,35 млрд) на штучний інтелект і команду хакерських атак.

Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат Альянсу в розмірі 1,5% ВВП.