Вибори президента в Польщі: явка в другому турі попередньо перевищує перший

Станом на 13:00 за Києвом явка у другому турі президентських виборів у Польщі, які тривають у неділю, помітно перевищила перший.

Про це на пресконференції заявив голова польської Центральної виборчої комісії Сильвестер Маріцняк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

До полудня неділі за польським часом було видано майже 7 мільйонів виборчих бюлетенів, що становить 24,83% від загальної кількості виборців у Польщі, які мають право голосу.

Це трохи вище, ніж під час другого туру президентських виборів у 2020 році, коли станом на той же час правом голосу скористались 24,73% польських виборців.

Під час першого туру президентських виборів у Польщі 18 травня цього року до 12:00 явка склала 20,28%.

Голосування триватиме до 21:00 за Польщею (22:00 за Києвом), після чого будуть опубліковані екзит-поли. Попередні результати стануть відомі в понеділок.

До другого туру пройшли два кандидати з найкращими результатами, а саме мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.

За даними одного з останніх опитувань перед другим туром, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

Детальніше про вибори у Польщі – у відеоблозі Президент Польщі проти України у НАТО? Чому антиукраїнський Кароль Навроцький може виграти вибори,

а також у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі