Выборы президента в Польше: явка во втором туре предварительно превышает первый

По состоянию на 13:00 по Киеву явка во втором туре президентских выборов в Польше, которые проходят в воскресенье, заметно превысила первый.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель польской Центральной избирательной комиссии Сильвестер Марицняк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

К полудню воскресенья по польскому времени было выдано почти 7 миллионов избирательных бюллетеней, что составляет 24,83% от общего количества избирателей в Польше, имеющих право голоса.

Это немного выше, чем во время второго тура президентских выборов в 2020 году, когда по состоянию на тот же момент правом голоса воспользовались 24,73% польских избирателей.

Во время первого тура президентских выборов в Польше 18 мая этого года до 12:00 явка составила 20,28%.

Голосование продлится до 21:00 по Польше (22:00 по Киеву), после чего будут опубликованы экзит-поллы. Предварительные результаты станут известны в понедельник.

Во второй тур прошли два кандидата с наилучшими результатами, а именно мэр Варшавы от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов, и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает "Право и справедливость", с 29,54%.

По данным одного из последних опросов перед вторым туром, кандидат от партии власти Рафал Тшасковский и поддерживаемый оппозицией Кароль Навроцкий имеют почти равные шансы во втором туре, а явка избирателей может быть самой высокой с 1989 года.

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