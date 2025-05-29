Вибори у Польщі: обидва кандидати мають майже однакові шанси на перемогу

Нове опитування показує, що кандидати у президенти Польщі Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

Такими є результати опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень (IBRiS) для порталу Onet, передає "Європейська правда".

Другий тур президентських виборів відбудеться у неділю, 1 червня. Поляки обиратимуть між кандидатом урядової "Громадянської коаліції" Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість".

За Рафала Тшасковського, який представляє "Громадянську коаліцію", проголосували б 47,7% респондентів. Кандидат від "Права і справедливості" Кароль Навроцький отримав би підтримку 46% респондентів.

Різниця між кандидатами становить лише 1,7 пункта, що знаходиться в межах статистичної похибки 3% в даному дослідженні. Не визначилися з вибором 6,3% учасників опитування.

Респондентів також запитували про їхній намір взяти участь у голосуванні. Про намір взяти участь у голосуванні заявили 71,1% респондентів, ще 5,4% відповіли "скоріше так". Разом це становить 76,5% тих, хто має намір голосувати – результат, який може означати найвищу явку з часів виборів 1989 року. Для порівняння, на загальних виборах 2023 року цей показник становить 74,38% від тих, хто має право голосу.

Натомість 14,8% респондентів заявили, що точно не підуть на вибори, а 6,4% – що навряд чи підуть. Ще 2,2% респондентів не визначилися з цього питання.

Інше опитування показало, що на думку поляків, кандидат у президенти від влади Рафал Тшасковський краще дбатиме про інтереси Польщі на міжнародній арені.

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