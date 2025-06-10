Сибіга закликав не відкладати нові санкції проти РФ після останніх ударів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів в ніч на 10 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував вранці у своєму X.

Сибіга розповів, що в ніч проти вівторка Київ та Одеса пережили можливо наймасованіші повітряні обстріли за увесь час війни із застосуванням сотень БПЛА і балістичних ракет.

"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру – тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", – наголосив очільник МЗС.

Another night of Russian terror in Ukraine. Kyiv and Odesa under heaviest attacks by hundreds of drones and ballistic missiles.



Russians struck a maternity ward and ordinary residential buildings, killing and injuring civilians.



Russia rejects any meaningful peace efforts and… pic.twitter.com/l0xRBHJZB5 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025

Він зазначив, що пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на нафту, встановленої G7, та вторинні санкції проти тих, хто допомагає РФ обходити обмеження.

"Ці санкції мають на меті не лише підтримати Україну – вони потрібні і для наших партнерів. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину РФ, що спрямована не лише проти нас, а й проти них. Так само важливі кроки для посилення України, зокрема додаткове постачання засобів ППО", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп, як "лідер вільного світу" має запровадити санкції проти Росії, яка розв’язала загарбницьку війну.

Американські сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту. Проєкт має підтримку і в Палаті представників.

Проте, за даними ЗМІ, Трамп хоче помʼякшення санкційних заходів у законопроєкті.

Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".