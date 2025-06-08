Зеленський про санкції проти РФ: Трамп повинен це зробити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп, як "лідер вільного світу" має запровадити санкції проти Росії, які розв’язала загарбницьку війну.

Про це український президент сказав в інтерв’ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив президент, у Трампа "є всі інструменти тиску" на Росію: санкції, економічні блокування, пакети озброєння для України і єдність навколо себе європейських лідерів.

Він також додав, що Трамп "є лідером вільного світу" і тому має запровадити санкції проти РФ.

"І тому президент Трамп може все це зробити. Я так вважаю. І я хочу подякувати і Сенату, і я знаю що позитивні є сигнали від сенаторів і від конгресменів щодо пакета санкцій, які готують Сполучені Штати...Це хороші сильні кроки. А як ще говорити з людьми, які окрім сили нічого не розуміють?", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.

Також ЗМІ писали, що адміністрація Трампа закликала Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті.