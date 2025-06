Сибига призвал не откладывать новые санкции против РФ после последних ударов

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал не медлить с новыми мощными санкциями против России после масштабных воздушных ударов в ночь на 10 июня.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал утром в своем X.

Сибига рассказал, что в ночь на вторник Киев и Одесса пережили, возможно, самые массированные воздушные обстрелы за все время войны с применением сотен БПЛА и баллистических ракет.

"Россия нанесла удар по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив мирных жителей. Россия отвергает любые содержательные усилия ради мира – поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", – подчеркнул глава МИД.

Another night of Russian terror in Ukraine. Kyiv and Odesa under heaviest attacks by hundreds of drones and ballistic missiles.



Russians struck a maternity ward and ordinary residential buildings, killing and injuring civilians.



Russia rejects any meaningful peace efforts and… pic.twitter.com/l0xRBHJZB5