Сибига призвал не откладывать новые санкции против РФ после последних ударов

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал не медлить с новыми мощными санкциями против России после масштабных воздушных ударов в ночь на 10 июня.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал утром в своем X.

Сибига рассказал, что в ночь на вторник Киев и Одесса пережили, возможно, самые массированные воздушные обстрелы за все время войны с применением сотен БПЛА и баллистических ракет.

"Россия нанесла удар по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив мирных жителей. Россия отвергает любые содержательные усилия ради мира – поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", – подчеркнул глава МИД.

Another night of Russian terror in Ukraine. Kyiv and Odesa under heaviest attacks by hundreds of drones and ballistic missiles.



Russians struck a maternity ward and ordinary residential buildings, killing and injuring civilians.



Russia rejects any meaningful peace efforts and… pic.twitter.com/l0xRBHJZB5 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025

Он отметил, что приоритетными сферами для этого являются российские банки, снижение "потолка" цен на нефть, установленного G7, и вторичные санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения.

"Эти санкции призваны не только поддержать Украину – они важны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину РФ, направленную не только против нас, но и против них. Не менее важны шаги по укреплению Украины, в частности дополнительная поставка средств ПВО", – отметил Сыбига.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп, как "лидер свободного мира", должен ввести санкции против России, которая развязала захватническую войну.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть. Проект имеет поддержку и в Палате представителей.

Однако, по данным СМИ, Трамп хочет смягчения санкционных мер в законопроекте.

Публично Трамп говорит, что введет новые санкции против России "при необходимости".