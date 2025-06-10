В Австрії підтвердили загибель 10 осіб через стрілянину у школі

В Австрії внаслідок стрілянини в одній зі шкіл міста Грац загинули 10 осіб.

Цю інформацію підтвердила мер міста Ельке Кар, яку цитує Der Standard, повідомляє "Європейська правда".

Також повідомляється про поранених внаслідок стрілянини. Точну кількість не називають, однак, як зазначено, це число є двозначним. Стан деяких поранених дуже важкий.

До кінця тижня заняття в школах Граца скасовані, додала мер.

За даними місцевих ЗМІ, підозрюваний у стрілянині – колишній учень, який відкрив вогонь по учнях двох класів. Один із цих двох класів, імовірно, був колишнім класом 22-річного злочинця.

Ймовірний злочинець мав при собі два види зброї – пістолет і рушницю.

Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих внаслідок стрілянини. Інцидент стався вранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе.