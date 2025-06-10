В Австрии подтвердили гибель 10 человек в результате стрельбы в школе

В Австрии в результате стрельбы в одной из школ города Грац погибли 10 человек.

Эту информацию подтвердила мэр города Эльке Кар, которую цитирует Der Standard, сообщает "Европейская правда".

Также сообщается о раненых в результате стрельбы. Точное количество не называется, однако, как отмечается, это число является двузначным. Состояние некоторых раненых очень тяжелое.

До конца недели занятия в школах Граца отменены, добавила мэр.

По данным местных СМИ, подозреваемый в стрельбе – бывший ученик, который открыл огонь по ученикам двух классов. Один из этих двух классов, предположительно, был бывшим классом 22-летнего преступника.

Вероятный преступник имел при себе два вида оружия – пистолет и ружье.

Ранее сообщалось о девяти погибших в результате стрельбы. Инцидент произошел утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе.