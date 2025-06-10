Стрілянина у школі в Австрії: влада підтвердила загибель дев'яти осіб

Внаслідок стрілянини, яка сталася у вівторок в одній зі шкіл австрійського міста Грац, загинули дев’ять осіб, зокрема сам стрілець.

Про це заявила мер міста Ельке Кар, яку цитує Der Standard, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, окрім стрілка серед загиблих – семеро учнів та одна доросла особа.

Кар назвала стрілянину в школі "жахливою трагедією".

Район навколо школи, де сталася стрілянина, був оточений, громадський транспорт був перенаправлений. Всі вулиці навколо школи охоронялися озброєними поліцейськими.

Жителів закликали уникати району навколо навчального закладу та дотримуватися вказівок сил безпеки на місці події.

Наприкінці травня у Берліні 13-річний хлопець вдарив однокласника ножем на території школи. Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.

Перед тим у Тампере у Фінляндії повідомляли про напад у школі на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний учень.