В поліції Німеччини кажуть, що членство в "АдН" несумісне зі службою

Федеральний комісар поліції Німеччини Улі Грьоч висловив несхвалення щодо членства поліцейських в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Його заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Грьоч назвав членство в лавах ультраправої "АдН" "несумісним" зі службою в правоохоронних органах.

"Членство в "АдН" і робота в поліції несумісні. Для мене прихильність означає відкриту підтримку партії, участь у виборах до місцевих або міських рад або навіть до Бундестагу", – зазначив він.

На початку травня внутрішнє розвідувальне агентство Німеччини класифікувало "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію. Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки партія оскаржує це рішення в суді.

Попри це Грьоч послався на це рішення, заявивши, що є конкретні докази того, що партія загрожує вільному демократичному порядку Німеччини.

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