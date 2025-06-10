В полиции Германии говорят, что членство в "АдГ" несовместимо со службой

Федеральный комиссар полиции Германии Ули Грёч выразил неодобрение членством полицейских в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Его заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Грёч назвал членство в рядах ультраправой "АдГ" "несовместимым" со службой в правоохранительных органах.

"Членство в "АдГ" и работа в полиции несовместимы. Для меня приверженность означает открытую поддержку партии, участие в выборах в местные или городские советы или даже в Бундестаг", – отметил он.

В начале мая внутреннее разведывательное агентство Германии классифицировало "АдГ" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию. Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока партия оспаривает это решение в суде.

Несмотря на это Грёч сослался на это решение, заявив, что есть конкретные доказательства того, что партия угрожает свободному демократическому порядку Германии.

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