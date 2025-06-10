У Британії скасують 200-річний закон, який забороняє спати на вулиці

Британський уряд підтвердив наміри скасувати 200-літній закон про бродяжництво, який оголосив ночівлю на вулиці кримінальним злочином і нині впливає на бездомних в Англії та Уельсі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні уряду Британії.

Закон про бродяжництво в Англії був ухвалений у 1824 році для боротьби з бездомністю, яка зросла після наполеонівських воєн початку ХІХ століття та промислової революції.

В останні роки застосування закону зменшилось, але він і досі передбачає, що бездомні люди в Англії та Уельсі можуть потрапити під кримінальну відповідальність.

Нинішній британський уряд натомість заявив, що до весни 2026 року ухвалить новий закон, спрямований на усунення корінних причин бездомності, і додаткове фінансування для цієї мети.

Крім того, нове законодавство врахує криміналізацію таких діянь, як сприяння жебрацтву з метою отримання вигоди, які присутні у законі 1824 року.

Нагадаємо, у 2018 році в Угорщині набув чинності закон, який забороняє бездомним спати на вулицях.