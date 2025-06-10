В Великобритании отменят 200-летний закон, запрещающий спать на улице

Британское правительство подтвердило намерение отменить 200-летний закон о бродяжничестве, который объявил ночевку на улице уголовным преступлением и в настоящее время затрагивает бездомных в Англии и Уэльсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Великобритании.

Закон о бродяжничестве в Англии был принят в 1824 году для борьбы с бездомностью, которая возросла после наполеоновских войн начала XIX века и промышленной революции.

В последние годы применение закона сократилось, но он до сих пор предусматривает, что бездомные люди в Англии и Уэльсе могут подвергнуться уголовной ответственности.

Нынешнее британское правительство вместо этого заявило, что до весны 2026 года примет новый закон, направленный на устранение коренных причин бездомности, и дополнительное финансирование для этой цели.

Кроме того, новое законодательство учтет криминализацию таких деяний, как содействие попрошайничеству с целью получения выгоды, которые присутствуют в законе 1824 года.

Напомним, в 2018 году в Венгрии вступил в силу закон, который запрещает бездомным спать на улицах.