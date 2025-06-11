Єврокомісія оновила перелік країн з потенційно високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила перелік країн з високим ризиком, які мають стратегічні недоліки у своїх системах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

До списку було додано Алжир, Анголу, Венесуелу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію та Непал.

Водночас з переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

"Провівши ретельну технічну оцінку та уважно вислухавши занепокоєння, висловлене у зв'язку з останньою пропозицією, комісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу тверду прихильність до узгодження з міжнародними стандартами. Ми сподіваємося, що колеги-законодавці швидко підтримають цей важливий крок", – заявила єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Марія Луїш Албукерке.

Раніше ЗМІ писали, що Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням коштів.

Тим часом у грудні минулого року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Кіпру Нікос Христодулідіс пообіцяли спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій.