Еврокомиссия обновила список стран с потенциально высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, которые имеют стратегические недостатки в своих системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В список были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал.

В то же время из списка исключили Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку.

"Проведя тщательную техническую оценку и внимательно выслушав озабоченность, выраженную в связи с последним предложением, комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность согласованию с международными стандартами. Мы надеемся, что коллеги-законодатели быстро поддержат этот важный шаг", – заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мария Луиш Албукерке.

Ранее СМИ писали, что Европейский Союз рассматривает возможность внесения России в свой "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств.

Между тем в декабре прошлого года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Кипра Никос Христодулидис пообещали совместно противодействовать попыткам отмывания российских денег в обход санкций.