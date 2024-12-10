Британія допоможе Кіпру боротися з нелегальними фінансами РФ

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Кіпру Нікос Христодулідіс у вівторок, 10 грудня, пообіцяли спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій.

Про це Стармер заявив на пресконференції під час візиту на Кіпр, повідомляє "Європейська правда".

За словами британського премʼєра, Лондон разом із Кіпром зупинить "потік незаконних фінансів через Європу, щоб заморити голодом військову машину Путіна і захистити глобальну стабільність".

У межах цього партнерства Кіпр створить за підтримки Британії новий національний підрозділ з імплементації санкцій для боротьби з незаконними російськими фінансами.

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Підрозділ ділитиметься досвідом і розвідувальними даними між відповідними британськими відомствами та Міністерством фінансів Кіпру, щоб "перехоплювати і зупиняти потоки незаконних фінансів через Європу".

Також він матиме повноваження для розслідування випадків ухилення від санкцій Заходу та відстеження коштів, що переміщуються через Європу.

Додатково Лондон допоможе Нікосії в боротьбі з організованою злочинністю та проведе навчання для кіпрських митників і правоохоронців у 2025 році.

Кіпр заморозив російських активів на суму майже 1,9 млрд доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Минулого року влада Кіпру пообіцяла посилити контроль над рухом капіталу через компанії в його юрисдикції після масштабного розслідування про роль кіпрських компаній у приховуванні сотень мільйонів доларів активів, пов’язаних із підсанкційними особами з Росії.

Нещодавно стало відомо, що Кіпр відкликав паспорти в людей, які отримали громадянство за допомогою суперечливої схеми "золотих віз", серед них – російські олігархи Алексєй Кузьмічов і Олег Дерипаска.