У парламенті Швейцарії підтримали послаблення контролю за експортом зброї

Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила пропозиції щодо послаблення суворого контролю за експортом озброєння.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У середу, 11 червня, верхня палата парламенту Швейцарії підтримала надання уряду повноважень дозволяти передачу швейцарської зброї до зон конфлікту.

Законопроєкт також передбачає створення списку з 25 країн, переважно членів НАТО, яким не потрібно буде запитувати дозвіл на реекспорт. Документ ще має бути схвалений нижньою палатою.

Як зазначає агентство, оборонна промисловість Швейцарії опинилася під тиском після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згідно з законами про нейтралітет, країна забороняє реекспорт військових матеріалів, які містять понад 50% швейцарських компонентів. Це призвело до того, що низка європейських країн виключили швейцарські компанії зі своїх оборонних закупівель після того, як Берн заблокував передачу озброєнь і боєприпасів Україні.

Спочатку парламент скасував відповідні повноваження уряду у 2021 році, щоб задовольнити прихильників референдуму щодо внесення до конституції суворіших правил експорту зброї.

Варто звернути увагу, що наприкінці травня новообраний очільник Федерального департаменту з питань оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії Мартін Пфістер презентував журналістам пріоритети своєї роботи на посаді.

Тоді він наголосив, що Швейцарія повинна взяти свою безпеку у свої руки і використовувати всі доступні засоби, зокрема міжнародне співробітництво.

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