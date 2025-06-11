В парламенте Швейцарии поддержали ослабление контроля за экспортом оружия

Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила предложения по ослаблению строгого контроля за экспортом вооружений.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В среду, 11 июня, верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предоставление правительству полномочий разрешать передачу швейцарского оружия в зоны конфликта.

Законопроект также предусматривает создание списка из 25 стран, преимущественно членов НАТО, которым не нужно будет запрашивать разрешение на реэкспорт. Документ еще должен быть одобрен нижней палатой.

Как отмечает агентство, оборонная промышленность Швейцарии оказалась под давлением после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно законам о нейтралитете, страна запрещает реэкспорт военных материалов, которые содержат более 50% швейцарских компонентов. Это привело к тому, что ряд европейских стран исключили швейцарские компании из своих оборонных закупок после того, как Берн заблокировал передачу вооружений и боеприпасов Украине.

Сначала парламент отменил соответствующие полномочия правительства в 2021 году, чтобы удовлетворить сторонников референдума о внесении в конституцию более строгих правил экспорта оружия.

Стоит обратить внимание, что в конце мая новоизбранный глава Федерального департамента по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии Мартин Пфистер представил журналистам приоритеты своей работы на посту.

Тогда он подчеркнул, что Швейцария должна взять свою безопасность в свои руки и использовать все доступные средства, в частности международное сотрудничество.

Читайте также, какие проблемы своей армии обнаружила Швейцария на фоне войны в Украине.