У Швеції сталася серія потужних DDoS-атак, зокрема проти суспільного мовника

У Швеції за останні дні сталася серія серйозних DDoS-атак на ресурси різних установ, у тому числі суспільного мовника SVT.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Спроби перевантажити сервери SVT почалися ввечері 10 червня і стали наймасштабнішою і найтривалішою DDoS-атакою за увесь час. Сервери "завалювали" запитами з IP-адрес у різних країнах до самого ранку. Атака не змогла цілковито заблокувати роботу, але створила відчутні проблеми.

"Йдеться не лише про масштаби, яких ми раніше не спостерігали, а й тривалість", – зазначив технічний директор мовника Адде Гранберг.

Це стало вже третьою спробою кібернападу на суспільного мовника за останні кілька днів. Які сили стоять за цим, встановити не вдалося.

"Це не виглядає як "хлопчачі витівки" проти SVT, а як складова чогось більшого, спроб створити відчуття неконтрольованої ситуації у Швеції", – зазначив Гранберг.

Подібні спроби кібератаки спостерігали і з ресурсами Служби з питань працевлаштування.

11 червня прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що стурбований атакою, і що це лише один приклад масштабнішої проблеми.

"Ми увесь час перебуваємо під дуже масштабними кібератаками. Зараз привернула увагу ситуація з SVT, але спроби були також проти банків і Bank-id", – зауважив він.

Крістерссон не став висловлювати припущень, яка недружня країна може стояти за кампанією, але нагадав, що Служба безпеки Швеції зазначала, що Росія, Китай та Іран систематично ведуть таку діяльність.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія вперше офіційно звинуватила Іран у шпигунстві.

У Німеччині на початку червня повідомляли, що фіксують рекордну кількість атак, за якими стоять проросійські та антиізраїльські хакери.





