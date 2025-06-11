В Швеции произошла серия мощных DDoS-атак, в том числе против общественного вещателя

В Швеции за последние дни произошла серия серьезных DDoS-атак на ресурсы различных учреждений, в том числе общественного вещателя SVT.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Попытки перегрузить серверы SVT начались вечером 10 июня и стали самой масштабной и самой продолжительной DDoS-атакой за все время. Серверы "заваливали" запросами с IP-адресов в разных странах до самого утра. Атака не смогла полностью заблокировать работу, но создала ощутимые проблемы.

"Речь идет не только о масштабах, которых мы раньше не наблюдали, но и продолжительности", – отметил технический директор вещателя Адде Гранберг.

Это стало уже третьей попыткой кибернападения на общественного вещателя за последние несколько дней. Какие силы стоят за ними, установить не удалось.

"Это не выглядит как "мальчишеские шалости" против SVT, а как составляющая чего-то большего, попыток создать ощущение неконтролируемой ситуации в Швеции", – отметил Гранберг.

Подобные попытки кибератаки наблюдали и с ресурсами Службы по вопросам трудоустройства.

11 июня премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что обеспокоен атакой, и что это лишь один пример более масштабной проблемы.

"Мы все время находимся под очень масштабными кибератаками. Сейчас привлекла внимание ситуация с SVT, но попытки были также против банков и Bank-id", – отметил он.

Кристерссон не стал высказывать предположений, какая недружественная страна может стоять за кампанией, но напомнил, что Служба безопасности Швеции отмечала, что Россия, Китай и Иран систематически ведут такую деятельность.

Напомним, недавно Финляндия впервые официально обвинила Иран в шпионаже.

В Германии в начале июня сообщали, что фиксируют рекордное количество атак, за которыми стоят пророссийские и антиизраильские хакеры.