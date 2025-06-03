Німеччина фіксує рекордну кількість атак, за якими стоять проросійські та антиізраїльські хакери

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини заявило, що кіберзлочинність у країні минулого року досягла рекордного рівня, що було спричинено атаками хакерів з проросійських та антиізраїльських груп.

Про це із посиланням на заяву відомства повідомило Reuters, пише "Європейська правда".

Німецький уряд заявив, що посилить заходи боротьби із кіберзлочинністю.

"Кіберзлочинність є зростаючою загрозою нашій безпеці. Вона стає дедалі агресивнішою, але наші стратегії протидії також стають більш професійними", – заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт.

Як свідчать дані відомства, у Німеччині минулого року було зафіксовано 131 391 випадок кіберзлочинності, ще 201 877 випадків були скоєні з-за кордону або з невідомого місця.

Зазначається, що за атаками на німецькі цілі стояли переважно проросійські або антиізраїльські групи. Цілями найчастіше ставали земельні та федеральні установи.

Однією з головних загроз залишається програма-вимагач (ransomware), коли злочинці копіюють та шифрують дані, вимагаючи викуп. У 2024 році про такі випадки повідомили 950 компаній та установ.

Наприклад, німецька цифрова асоціація Bitkom повідомила, що збитки від кібератак у Німеччині минулого року склали 178,6 млрд євро, що на 30,4 мільярда євро більше, ніж у попередньому році.

Добріндт зазначив, що уряд планує розширити юридичні повноваження для боротьби з кіберзлочинністю та встановити вищі стандарти безпеки для компаній.

Варто нагадати, що навесні 2024 року Німеччина відкликала свого посла з Росії для консультацій після того, як Берлін звинуватив Москву в кібератаках на оборонні та аерокосмічні компанії та партію тодішньої влади.

У Берліні заявили, що атаки, які почалися два роки тому, були спрямовані проти Соціал-демократичної партії Німеччини, а також компаній у логістиці, обороні, аерокосмічному та ІТ-секторах.

За даними влади Німеччини, група APT28, також відома як Fancy Bear, скористалася уразливістю в Microsoft Outlook, щоб зламати облікові записи електронної пошти.