Мерц відкинув "маніфест" СДПН із закликом відновити відносини з Росією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про єдність його коаліційного уряду, куди входить Соціал-демократична партія – в її колах почали поширювати заклики до перегляду політики щодо Росії.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

На прохання прокоментувати заклики окремих діячів СДПН до дипломатичного зближення з Росією та припинення політики озброєння Мерц заявив, що коаліція дотримується однакової позиції в цих питаннях.

"У федеральному уряді між ХДС, ХСС і СДПН ми повністю єдині в оцінці війни, яку Росія веде проти України, і в наслідках, які з цього слід зробити. І я розраховую на те, що ця єдність збережеться", – вказав він.

Як підкреслив німецький канцлер, з огляду на останні російські атаки на Україну необхідно усвідомити, що "Росія є загрозою для безпеки всього Альянсу".

"Росія є ризиком для безпеки по обидва боки Атлантики", тому на саміті НАТО буде ухвалене рішення про довгострокове збільшення витрат на оборону, додав Мерц.

Як повідомлялося, у Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією – він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.

У документі під назвою "Маніфест" "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

Такі заклили вже встиг публічно відкинути міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.