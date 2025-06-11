Пісторіус відкинув заклики однопартійців до перегляду політики щодо РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус рішуче відкинув заклики провідних політиків своєї Соціал-демократичної партії до зміни політики щодо Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Пісторіус заявив, що автори "Маніфесту", текст якого просочився раніше, у своєму прагненні до миру заперечують реальність.

"Цей документ є запереченням реальності. Він зловживає бажанням народу нашої країни покласти край жахливій війні в Україні ", – сказав Пісторіус.

Міністр чітко дав зрозуміти, що поділяє прагнення до миру. Однак глава Росії Владімір Путін ігнорує пропозиції України про беззастережне припинення вогню.

"Він зриває переговори. А коли все-таки веде їх, то одночасно бомбить міста в Україні зі ще більшою силою і жорстокістю", – зазначив Пісторіус.

У травні Борис Пісторіус заявив, що розмова президента США Дональда Трампа з Путіним продемонструвала, що Росія не готова іти на жодні поступки.

Як повідомлялося, у Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією – він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.

У документі під назвою "Маніфест" "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.