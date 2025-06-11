Мерц отверг "манифест" СДПГ с призывом восстановить отношения с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о единстве его коалиционного правительства, в которое входит Социал-демократическая партия – в ее кругах начали распространять призывы к пересмотру политики в отношении России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

На просьбу прокомментировать призывы отдельных деятелей СДПГ к дипломатическому сближению с Россией и прекращению политики вооружения Мерц заявил, что коалиция придерживается единой позиции в этих вопросах.

"В федеральном правительстве между ХДС, ХСС и СДПН мы полностью едины в оценке войны, которую Россия ведет против Украины, и в последствиях, которые из этого следует сделать. И я рассчитываю на то, что это единство сохранится", – указал он.

Как подчеркнул немецкий канцлер, учитывая последние российские атаки на Украину, необходимо осознать, что "Россия является угрозой для безопасности всего Альянса".

"Россия является риском для безопасности по обе стороны Атлантики", поэтому на саммите НАТО будет принято решение о долгосрочном увеличении расходов на оборону, добавил Мерц.

Как сообщалось, в Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией – он касается изменения политики безопасности и обороны и переговоров с Россией.

В документе под названием "Манифест" "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.

Такие призывы уже успел публично отвергнуть министр обороны Германии Борис Писториус.