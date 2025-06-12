Главі Пентагону влаштували шквал незручних питань на комітеті у Сенаті, зокрема про Україну

Очільнику Пентагону Піту Гегсету поставили низку незручних питань, у тому числі про Україну, на засіданні підкомітету Сенату зі збройних сил, що проходило 11 червня.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У середу сенатори-республіканці з підкомітету з питань збройних влаштували Гегсету шквал запитань.

Мітч Макконелл, один з трьох республіканців, які одразу виступали проти призначення Гегсета, "пресував" його бюджетними питаннями, а також застеріг від поблажливості до Росії у спробах припинити російсько-українську війну.

Макконелл сказав, що союзники США "вже цікавляться, чи ми зараз займаємося узгодженням чогось, що, схоже, дозволить Росії визначати перемогу".

"Думаю, перемога визначається тими людьми, які живуть там – тобто українцями", – наголосив він, а також прямо запитав Гегсета, на чиєму боці адміністрація Трампа.

"На кону репутація США. Ми будемо захищати демократичних союзників від авторитарних агресорів?, – запитав він. – Ми ж не хочемо наприкінці цього конфлікту побачити заголовки, що Росія перемагає, а Америка програє".

Пізніше сенатор Ліндсі Грем запитав присутнього голову Об’єднаного комітету начальників штабів Дена Кейні, чи вірить той, що Путін зупиниться, отримавши бажане в Україні. Кейні сказав, що "не вірить" у це, а Гегсет сказав, що це "ще буде видно".

Грем після того гостро заперечив йому: "Так він каже, що ні! Це знову 30-ті по новому колу".

Також цього тижня Гегсет заявив, що американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

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