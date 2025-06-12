Главе Пентагона устроили шквал неудобных вопросов на комитете в Сенате, в частности об Украине

Главе Пентагона Пит Хегсет задали ряд неудобных вопросов, в том числе об Украине, на заседании подкомитета Сената по вооруженным силам, которое прошло 11 июня.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В среду сенаторы-республиканцы из подкомитета по вооруженным силам устроили Хегсету шквал вопросов.

Митч Макконнелл, один из трех республиканцев, которые сразу выступили против назначения Хегсета, "прессовал" его бюджетными вопросами, а также предостерег от снисходительности к России в попытках прекратить российско-украинскую войну.

Макконнелл сказал, что союзники США "уже интересуются, занимаемся ли мы сейчас согласованием чего-то, что, похоже, позволит России определять победу".

"Думаю, победа определяется теми людьми, которые живут там – то есть украинцами", – подчеркнул он, а также прямо спросил Хегсета, на чьей стороне администрация Трампа.

"На карту поставлена репутация США. Будем мы защищать демократических союзников от авторитарных агрессоров? – спросил он. – Мы же не хотим в конце этого конфликта увидеть заголовки, что Россия побеждает, а Америка проигрывает".

Позже сенатор Линдси Грэм спросил присутствовавшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейни, верит ли тот, что Путин остановится, получив желаемое в Украине. Кейни сказал, что "не верит" в это, а Хегсет сказал, что это "еще будет видно".

Грэм после этого резко возразил ему: "Так он говорит, что нет! Это снова 30-е по новому кругу".

Также на этой неделе Хегсет заявил, что американская администрация планирует сокращение бюджета на помощь Украине в сфере безопасности.

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

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