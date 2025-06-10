Глава Пентагону анонсував скорочення бюджету на підтримку України

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.

Про це він сказав під час свідчень у комітеті Палати представників США у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

На запитання конгресмена від Демократичної партії Джозефа Моррела про фінансування безпекової допомоги Україні Гегсет відповів, що "бюджет на неї буде скорочено".

"Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну в Україні. – Ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання – в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на всі протистояння у світі", – сказав глава Пентагону.

Він також заявив, що "перемога" України у війні досі не була чітко визначена, "як і шлях до неї".

"Як результат, президент Трамп дуже зацікавлений у шляху до миру, який зупинить вбивства і кровопролиття", – підсумував Гегсет.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти, які Україна використовує для збиття російських безпілотників.