Посол ЄС очікує, що оновлені умови торгівлі з Україною погодять за кілька місяців

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прогнозує, що перемовини про нові умови торгівлі з Україною після завершення пільгових заходів на початку червня погодять за кілька місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю "РБК-Україна".

Матернова зазначила, що на етапі підготовки до завершення спеціального пільгового режиму торгівлі між Україною та ЄС розробили "безшовний" перехідний режим на той час, поки тривають перемовини щодо нового режиму торгівлі.

"Тобто торгівля не зупинилася… Україна може продовжувати безмитний експорт сільськогосподарської продукції в межах квот – 7/12 від річної квоти, передбаченої Угодою про асоціацію.

І тим часом ваші торговельні представники й колеги з Генерального директорату з торгівлі Єврокомісії активно працюють над новим торговельним режимом відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію", – зазначила посол.

Вона зазначила, що на фіналізацію домовленостей може знадобитися кілька місяців.

"Тож я дуже сподіваюся, що протягом літніх місяців ми зможемо укласти цю угоду. Але я не хотіла би зараз спекулювати щодо її умов – це буде результат переговорів", – сказала Матернова.

Детально на цю тему – у статті Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС.

Нагадаємо, також на початку червня ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки.