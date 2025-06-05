ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки

Рада Європейського Союзу ухвалила регламент, який передбачає подовження скасування захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.

Про це проінформувала пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Це рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах загарбницької війни Росії, що триває четвертий рік.

Регламент набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років.

Він дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції.

Разом із тим, Європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів строком до 12 місяців.

Таке рішення може бути ухвалене у разі, якщо імпорт певних українських продуктів сягне рівня, який завдає серйозної шкоди або становить загрозу для виробників у ЄС.

Звільнення України від дії цих обмежень є частиною ширшої підтримки з боку ЄС на тлі незаконної, неспровокованої та невиправданої повномасштабної війни з боку Росії, яка серйозно підірвала спроможність України вести торгівлю, зокрема через втрату або знищення металургійних підприємств.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, ЄС та Україна розпочали перші формальні переговори щодо нових умов торгівлі, які прийдуть на зміну автономним торговельним заходам, що встановлювали пільговий режим торгівлі для українських експортерів.

А 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною набудуть чинності перехідні заходи, які повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС, з деякими преференціями.