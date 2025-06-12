Посол ЕС ожидает, что обновленные условия торговли с Украиной согласуют через несколько месяцев

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прогнозирует, что переговоры о новых условиях торговли с Украиной после завершения льготных мер в начале июня согласуют через несколько месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "РБК-Украина".

Матернова отметила, что на этапе подготовки к завершению специального льготного режима торговли между Украиной и ЕС разработали "бесшовный" переходный режим на то время, пока продолжаются переговоры о новом режиме торговли.

"То есть торговля не остановилась... Украина может продолжать беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции в пределах квот – 7/12 от годовой квоты, предусмотренной Соглашением об ассоциации.

И тем временем ваши торговые представители и коллеги из Генерального директората по торговле Еврокомиссии активно работают над новым торговым режимом в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации", – отметила посол.

Она отметила, что на финализацию договоренностей может понадобиться несколько месяцев.

"Поэтому я очень надеюсь, что в течение летних месяцев мы сможем заключить это соглашение. Но я не хотела бы сейчас спекулировать относительно его условий – это будет результат переговоров", – сказала Матернова.

Подробно на эту тему – в статье Экспорт без преференций: какие последствия для Украины будет иметь изменение условий торговли с ЕС.

Напомним, также в начале июня ЕС продлил отмену ограничений на импорт украинской стали и железа еще на три года.